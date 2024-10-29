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Başkent Ankara’da 29 Ekim korteji! İşte o anlar

Başkent Ankara’da 29 Ekim korteji! İşte o anlar

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 14:57
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ankara Ulus'taki Birinci Meclis'e kortej yürüyüşü yapıldı. Detayları korteji takip eden A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
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Başkent Ankara’da 29 Ekim korteji!
Başkent Ankara’da 29 Ekim korteji!
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