Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan TRT canlı yayınında kritik açıklamalar: Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz." dedi. Diğer yandan Türkiye'deki deprem riskine dikkat çeken Başkan Erdoğan, vatandaşlara çağırıda bulunarak, "Vatandaşlarımızdan rica ediyorum; kentsel dönüşüm konusunda lütfen bize yardımcı olun. Muhalefet bu konuda acemi söylemlerde bulunuyor. Bu milletin tek bir ferdi bile yıkıntılar altında can vermesin istiyoruz." ifadelerine yer verdi. 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kitapçıklı' göndermede de bulunan Başkan Erdoğan, elindeki basılı materyali göstererek, “SSK döneminde bay bay Kemal başarısızlığın kitabını yazmış.” şeklinde konuştu. Öte yandan TCG Anadolu gemisinin önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, donanmaya yeni gemi sinyali vererek “İki misli büyüğünü yapacağız, böylece denizlerdeki gücümüzü çok daha artıracağız." sözleriyle müjdeyi duyurdu. Karadeniz gazında sona gelindiğini bildiren Başkan Erdoğan, “Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız. Karadeniz gazının ilk fazını Filyos'ta devreye alacağız” diye konuştu.