10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor Ankara'da yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Slovenya'nın savunma sanayii alanında ortak adımlar atabileceğini paylaşırken, ikili ticaret hacminin daha da artacağının altını çizdi. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ise Türkiye ile mükemmel ilişkilerinin olduğunu belirtirken, "Ukrayna savaşı daha da uzarsa gerilim Balkanlar'a inebilir." ifadelerini kullandı. .