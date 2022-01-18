Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic ile son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan Doğu Akdeniz hakkında önemli mesajlar verirken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabileceğini vurgularken, İsrail'in bu konuda olumlu yaklaşımının olduğunu vurguladı.