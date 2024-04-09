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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan Bayramı için video mesaj: Bize durmak dinlenmek yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 11:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı nedeniyle bir videomesaj yayınladı. Erdoğan mesajında dünyaya çağrıda bulunarak Gazze'de soykırıma karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Erdoğan terör örgütü PKK'ya neden aldırmadıklarının da altını çizerken en hassas konunun ise hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele olduğunu belirtti. Kendilerine durmak ve dinlenmenin olmadığının vurgulayan Başkan Erdoğan "31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.
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