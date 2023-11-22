Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mısır'a ziyaret sinyali! İsrail ile Hamas arasında rehine takası için tarih verdi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze gündemiyle gittiği Cezayir'de kritik bir görüşme yaparken dönüş yolculuğunda uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan dünya genelinde halkların İsrail karşıtı gösterilerine dikkat çekerken "İsrail'in sokakları bile hareketlendi. Herkes Netanyahu'ya “artık git” der hale geldi." ifadelerini kullandı. İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası ve ateşkes durumunu da değerlendiren Erdoğan "Öyle zannediyorum ki rehinelerin takasına bugün yarın geçecekler" dedi. Başkan Erdoğan Refah Sınır Kapısı hakkında gelen soruya verdiği cevapta en kısa zamanda Mısır'a bir seyahat düzenleyebileceğini ifade ederken "Gazzeli hastaların oradan çıkartılarak ülkemize getirilmesinin artarak devamını istiyoruz." dedi. Gazze konusunda Batı ülkelerinin tavrının utanç verici olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, bu ülkelere dirsek çevirmeyeceklerini ve Filistin'in yanına çekmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. İşte detaylar...

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