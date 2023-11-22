22 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mısır'a ziyaret sinyali! İsrail ile Hamas arasında rehine takası için tarih verdi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze gündemiyle gittiği Cezayir'de kritik bir görüşme yaparken dönüş yolculuğunda uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan dünya genelinde halkların İsrail karşıtı gösterilerine dikkat çekerken "İsrail'in sokakları bile hareketlendi. Herkes Netanyahu'ya “artık git” der hale geldi." ifadelerini kullandı. İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası ve ateşkes durumunu da değerlendiren Erdoğan "Öyle zannediyorum ki rehinelerin takasına bugün yarın geçecekler" dedi. Başkan Erdoğan Refah Sınır Kapısı hakkında gelen soruya verdiği cevapta en kısa zamanda Mısır'a bir seyahat düzenleyebileceğini ifade ederken "Gazzeli hastaların oradan çıkartılarak ülkemize getirilmesinin artarak devamını istiyoruz." dedi. Gazze konusunda Batı ülkelerinin tavrının utanç verici olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, bu ülkelere dirsek çevirmeyeceklerini ve Filistin'in yanına çekmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. İşte detaylar...