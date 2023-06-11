Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Siyaseten bitmişliğin daniskası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "40 yıl, 40 eser" etkinliği kapsamında "Bir Şiir Bir Hayat - Sakarya Türküsü Dijital Sergisi"nin açılışına konuştu. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın inşasında gençlerin de yer aldığını söylerken Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte Türkiye'nin bahtının da açıldığını belirtti. Başkan Erdoğan, kırsalda yaşayan vatandaşları küçümseyen Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi. Erdoğan, "Artık kimse Anadolu insanına tehditler savuramayacak" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun durumunu "siyasi tükenmişlik" olarak tanımlayan Başkan Erdoğan "Bu zat artık bir psikolojik vakadır" dedi.