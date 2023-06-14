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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklama: Türkiye’yi sivil anayasayla buluşturmak için çalışacağız

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Giriş: 14.06.2023 23:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı kritik açıklamada, “Ülkemizi, darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu; sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz” mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklama: Türkiye’yi sivil anayasayla buluşturmak için çalışacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklama: Türkiye’yi sivil anayasayla buluşturmak için çalışacağız
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