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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan uyarı: Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti sınırsız olur

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.11.2022 21:47
Güncelleme:16.11.2022 21:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyetinin sınırsız olacağını ifade etti. Başkan Erdoğan daha önce NATO başta olmak üzere ABD ve Avrupa’yı uyararak, "Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor" ifadelerine yer vermişti.

G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'nın Bali adasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya'yı dünyadan izole etmenin maliyeti hakkında düşünceniz ne olur?" sorusuna, "Maliyeti sınırsız olur" yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

7 Eylül 2022 tarihinde Başkan Erdoğan, NATO başta olmak üzere ABD ve Avrupa'yı uyararak, "Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor" demişti. Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini örnek alan açıklama ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten geldi. Stoltenberg, "Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz" mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, 7 Eylül 2022'de ziyarette bulunduğu Sırbistan'da Sırp mevkidaşı Cumhurbaşkanı Aleksandar görüşmüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Başkan Erdoğan'a enerji krizi sorulmuştu.

Rusya'ya yönelik politikaları üzerinden Batılı ülkeleri eleştiren Başkan Erdoğan, "Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor" dedi.

"RUSYA HAFİFE ALINACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. İşin bu boyutuna baktığımız zaman ben 'Rusya bu işin galibidir.' veya 'Ukrayna bu işin galibidir.' diyemem ama şu ana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş biter mi? Bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ama görünen o ki çok kısa zamanda biteceğe de bu iş benzemiyor ama Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz, Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor, 'Bu kışı nasıl atlatacağız?' Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya'nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi ama bunları daha önceden düşünmediniz ve 'Şu anda stoklar ne durumda?' diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır? Kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp bu işi bitirmek ve bu işin bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun."

NATO DA BAŞKAN ERDOĞAN'IN DEDİĞİNE GELDİ

Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini örnek alan açıklama ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten geldi.

STOLTENBERG: RUSYA'YI KÜÇÜMSEME HATASINA DÜŞMEMELİYİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanarak, "Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğukta ve karanlıkta bırakmak" dedi.

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