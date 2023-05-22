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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyük Rumeli Buluşması'nda tarihi konuşma: Rehavet yok! 28 Mayıs bir milat olacak

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Giriş: 22.05.2023 20:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen ‘Büyük Rumeli Buluşması'nda tarihi bir konuşmaya daha imzasını attı. Başkan Erdoğan, "Bugün Viyana kapılarına dayanan Akıncılarımızın seslerini duyuyorum. Bugün Türkiye'den Bosna'ya uzanan muhabbet deryasını görüyorum. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizin remzini görüyorum." dedi. Öte yandan 14 Mayıs'ta Balkanlar’dan gelen güçlü oy desteğini hatırlatarak, "Sandıktan 28 Mayıs'ta çıkacak sonucun müjdesini veren sevginiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" mesajını verdi. Bugün ABD’de TÜRKEVİ’NE yönelik alçak saldırıya da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Hani siz demokrattınız! Hadi bakalım hemen bu teröristi bulun gereğini yapın.” sözleriyle ABD’li yöneticilere çağrıda bulundu. Sözlerinin en son kısmında ise Başkan Erdoğan, “Rehavete kapılmayacağız. 28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı bir milat olacak. Erkeden sandıklara gidelim” şeklinde konuştu.
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