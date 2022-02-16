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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan BAE ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalar | Elektrik faturaları düşecek mi?

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 14:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan BAE ziyaretiyle ilgili, "Ziyaretimin Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliğimizin güçlü bir ivmeyle yeni ufuklara taşınması bakımından önemli bir aşama teşkil ettiğine inanıyorum. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız." açıklamasında bulundu. Elektrik faturasında atılacak adımlar ile ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, “Kabine’de etraflıca görüşeceğiz ve açıklama yapacağız” dedi. Uçakta bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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