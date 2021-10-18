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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Angola Meclisi'nde önemli açıklamalar

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Giriş: 18.10.2021 17:33
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyaretinde gittiği Angola Meclisi'ne hitap etti. Türkiye'nin Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz" dedi. Türkiye'nin Angola başta olmak üzere Afrika'da birçok işbirlikleri yapacağını belirten Başkan Erdoğan, "Angola'nın bize yol arkadaşlığı yapacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Angola Meclisi’nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Angola Meclisi'nde önemli açıklamalar
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