15 Nisan 2022, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ülkeyi kadın cinayeti ayıbından kurtaracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kadının sevginin sembolü olduğunu söyleyen Erdoğan "Ülkeyi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. .