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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ülkeyi kadın cinayeti ayıbından kurtaracağız

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Giriş: 15.04.2022 21:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Kadının sevginin sembolü olduğunu söyleyen Erdoğan "Ülkeyi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. .
Ülkeyi kadın cinayeti ayıbından kurtaracağız
"Ülkeyi kadın cinayeti ayıbından kurtaracağız"
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