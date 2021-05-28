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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii’nin yerini 1994’te göstermişti | Dünden bugüne Taksim Camii projesi

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Giriş: 28.05.2021 10:16
Güncelleme:28.05.2021 10:22
CHP'nin 1940 yılında Topçu Kışlası'ndaki tarihi camiyi yıkınca Taksim Meydanı'nda cami kalmadı. 81 yıllık hukuki ve siyasi mücadelenin sonunda hasret sona erdi. 2017'de temeli atılan Taksim Camii bugün açılıyor. CHP'nin cami yapımını engellemek için mimarları, mahkemeleri, belediyeyi ve hatta askerleri devreye soktu ancak bu kez başaramadı. Yapılanlar ise milletin hafızasına kazındı.  Başkan Erdoğan, 1994 başında, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığında, Taksim'de bir binanın çatı katından kameralara meydanı göstermiş ve "Burası Taksim Camii için 20 yıl önce düşünülmüş olan bölgedir, inşallah buranın temelini atmak bize nasip olur" demişti. Başkan Erdoğan, o temeli 4 yıl önce attı. Ve tam 81 yıllık hasret bugün sona eriyor.
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