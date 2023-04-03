Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Hiçbir tuzak Türkiye'yi yolundan çeviremez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 27. dönem milletvekilleri ve depremzedelerle iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan 1 yıl içinde deprem bölgesinde 319 bin konut ve köy evi yapılacağına yönelik söz verdiklerini belirtirken "Hiçbir tuzak Türkiye'yi yolundan çeviremez" ifadelerini kullandı.