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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Hiçbir tuzak Türkiye'yi yolundan çeviremez

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Giriş: 03.04.2023 23:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 27. dönem milletvekilleri ve depremzedelerle iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan 1 yıl içinde deprem bölgesinde 319 bin konut ve köy evi yapılacağına yönelik söz verdiklerini belirtirken "Hiçbir tuzak Türkiye'yi yolundan çeviremez" ifadelerini kullandı.
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