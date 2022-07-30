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Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde! Ordulu vatandaşlara sürpriz

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Giriş: 30.07.2022 17:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık bahçesinde
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