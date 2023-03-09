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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü

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Giriş: 09.03.2023 23:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.
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