Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte o anlar...