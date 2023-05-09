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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile görüştü

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Giriş: 09.05.2023 00:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte o anlar...
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