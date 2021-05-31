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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim detayı

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Giriş: 31.05.2021 20:46
Güncelleme:31.05.2021 20:53
Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Kabine toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Toplantıda, lokanta ve kafelerin masa sınırlamasıyla açılması ve cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, pazar kısıtlamasına da bir süre daha devam edilmesi gibi konular ele alınmıştı. Kafe ve restoranlar açıldı mı? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı? Düğün salonları, halı sahalar açıldı mı? Kısıtlamalar tamamen kalktı mı? İşte Kabine toplantısı sonrası sonrası Başkan Erdoğan'ın kritik açıklamaları...
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