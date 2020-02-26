Başkan Recep Tayyip Erdoğan 66 yaşında! İşte Başkan Erdoğan'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 66'ıncı yaşına girdi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 2001'de siyaset sahnesine çıktı. Girdiği ilk genel seçim 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, katıldığı tüm seçimlerden birinci olarak çıktı. Şimdi AK Parti hareketinin mimarı ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette mücadele ile geçen yıllarına yakından bakacağız. İşte Başkan Erdoğan'ın öğrencilik yıllarından siyasete adım attığı ilk yıllara kadar siyasi kariyerinin şekillenişi...