26 Ocak 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları! Yoğun mesai arasında samimi sohbetler
Dünya liderleri ile yoğun görüşmelerin yapıldığı, diplomasi trafiğinin arttığı dönemlerde dahi, Başkan Erdoğan'ın mutlaka yaptığı bir şey var. Vatandaşlarla bir araya gelmek. Her fırsatta esnafı ziyaret eden, gençlerin çay davetlerini geri çevirmeyen Erdoğan, çocukların da Tayyip dedesi... A Haber Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarla yaşadığı o renkli anlarını ekranlara taşıdı.