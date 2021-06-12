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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla NATO öncesi üst düzey heyet, Libya'yı ziyaret edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek. Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.