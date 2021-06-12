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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla NATO öncesi üst düzey heyet, Libya'yı ziyaret edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2021 11:35
Güncelleme:12.06.2021 11:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek. Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
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