06 Kasım 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan’ın siyasi hayatının dönüm noktası! O günün tanığı A Haber'de anlattı: İnsanlar büyük coşku içindeydi
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın, Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle 23 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşürüldü. Peki o meydanda neler yaşanmıştı? Refah Partisi Siirt Eski İl Başkanı Adnan Efe, o gün yaşadıklarını ve Başkan Erdoğan ile anısını A Haber canlı yayınında anlattı.