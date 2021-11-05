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Başkan Erdoğan’ın siyasi hayatının dönüm noktası! O günün tanığı A Haber'de anlattı: İnsanlar büyük coşku içindeydi

A Haber
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Giriş: 05.11.2021 11:13
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın, Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle 23 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı düşürüldü. Peki o meydanda neler yaşanmıştı? Refah Partisi Siirt Eski İl Başkanı Adnan Efe, o gün yaşadıklarını ve Başkan Erdoğan ile anısını A Haber canlı yayınında anlattı.
Siyasi hayatının dönüm noktası SİYASİ HAYATININ DÖNÜM NOKTASI
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