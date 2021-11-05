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Başkan Erdoğan’ın siyasette ilk yılları! Siirt’te okuduğu şiirle hedef haline geldi

A Haber
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Giriş: 05.11.2021 12:04
Karadeniz'den İstanbul'a uzanan ve meşakkatli yollardan geçen bir hikaye onunkisi. 1994 yerel seçimlerinde gazeteler pek şans tanımasa da İstanbullular ona şehrin anahtarını teslim etti. Ardından okuduğu bir şiir nedeniyle, düşünce suçlusu ilan edildi hapse atıldı. Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ardından da düşünce suçu ile hapis edilmesine uzanan süreci anlatan analiz haberi A Haber ekranlara taşıdı.
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