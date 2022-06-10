Başkan Erdoğan’ın programları

Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da olacak ve yoğun bir programı var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı ile Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'na katılacak. Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenecek Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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