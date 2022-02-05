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Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı! Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2022 17:36
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini ve işinin başında olduğunu açıkladı. Gerek siyaset dünyası gerek sanat ve spor camiası gerekse de vatandaşlar binlerce geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bir yandan iyi dilekler birbiri ardına gelirken bir yandan da sosyal medyanın hadsizleri boş durmadı. Başta Pucca olmak üzere Erdoğan ve Türkiye düşmanı bazı hesaplar; Başkan Erdoğan'ın Covid'e yakalanmasına sevinerek insanlık dışı paylaşımlarda bulundu.
Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler
Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı!
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı!
Başkan Erdoğan’ın, Koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan’ın, Koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları!
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları!
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Başkan Erdoğan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı!
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