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Başkan Erdoğan’ın kara harekatı mesajı ne anlama geliyor? Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 23.11.2022 13:32
Suriye’nin PKK kontrolü altında bulunan Münbiç, Kobani ve Tel Rıfat bölgelerinden sınırımıza yönelik saldırılardan sonra hava harekatı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sivil şehitlerin hesabının sorulacağı mesajını verirken AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan "Karadan teröristlerin tepesine bineceğiz. Beton tüneller mezarları olacak" dedi. Peki Başkan Erdoğan’ın açıklamaları ne anlama geliyor? Kara harekatı ne zaman olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
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