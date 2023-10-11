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Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor! Ürdün Kralı ile görüştü

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 18:39
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı Abdullah el-Hüseyin ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin'deki son durum ele alındı.
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Filistin diplomasisi sürüyor! Ürdün Kralı...
Filistin diplomasisi sürüyor! Ürdün Kralı...
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