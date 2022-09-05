05 Eylül 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği eylül ayında da yoğun
Rusya - Ukrayna savaşındaki siyasi başarısıyla dikkatleri bir kez daha üstüne çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında da dünya diplomasisini elinde tutmaya devam edecek. Erdoğan, önce Balkan turuna çıkacak, ardından Şangay Beşlisi için Özbekistan'a geçecek. Bir sonraki durağı ise Amerika Birleşik Devletleri olacak.