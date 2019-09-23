23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.09.2019

Başkan Erdoğan'ın bu videosu paylaşım rekoru kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için bulunduğu ABD'de temasları devam ediyor. Dün Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Erdoğan'ın burada yaptığı ve güne damga vuran konuşması büyük yankı uyandırmıştı. Erdoğan'ın İslam dünyasını yakından ilgilendiren; Kudüs, Gazze, Keşmir ve nice sorunlara ilişkin kritik mesajlar verdiği tarihi konuşması resmi Twitter hesabından klip haline dönüştürülerek paylaşıldı. İşte Erdoğan'ın tüyleri diken diken eden açıklamaları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mansur Yavaş belediyedeki işçi kıyımını itiraf etti
Mansur Yavaş belediyedeki işçi kıyımını itiraf etti
Başkan Erdoğan'ın bu videosu paylaşım rekoru kırdı
Başkan Erdoğan'ın bu videosu paylaşım rekoru kırdı
İşte Faik Öztrak'ın maskesini düşüren o konuşma...
İşte Faik Öztrak'ın maskesini düşüren o konuşma...
Albayrak çiftiyle Central Park'ta görüşmüşlerdi! O anları anlattı
Albayrak çiftiyle Central Park'ta görüşmüşlerdi! O anları anlattı
Pendik'teki orman yangını ile ilgili flaş gelişme!
Pendik'teki orman yangını ile ilgili flaş gelişme!
IMF ile görüşen CHP’nin değişmeyen sözcüsü! Faik Öztrak kim?
IMF ile görüşen CHP’nin değişmeyen sözcüsü! Faik Öztrak kim?
Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden mesajlar...
Erdoğan'dan tüyleri diken diken eden mesajlar...
Evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 46'ya çıktı!
Evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 46'ya çıktı!
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni soruşturma
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni soruşturma
FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı
FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı
MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu
ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye indi
ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye indi
Daha Fazla Video Göster