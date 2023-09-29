Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan Rus gazeteciden çarpıcı sözler: Hiçbir sorun Erdoğan olmadan çözülmüyor

Rusya'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına ilişkin belgesel hazırlayan gazeteci Mihail Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kadar güçlü bir kişilik, güçlü bir lider ki Türkiye'nin çıkarlarını ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünü o kadar ileri taşımış ki dünyada bütün önemli sorunların çözümü Türkiye olmadan gerçekleşemiyor." dedi.

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