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Başkan Erdoğan'ın belgeselini yapan Rus gazeteciden çarpıcı sözler: Hiçbir sorun Erdoğan olmadan çözülmüyor

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 13:39
Rusya'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına ilişkin belgesel hazırlayan gazeteci Mihail Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kadar güçlü bir kişilik, güçlü bir lider ki Türkiye'nin çıkarlarını ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünü o kadar ileri taşımış ki dünyada bütün önemli sorunların çözümü Türkiye olmadan gerçekleşemiyor." dedi.
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