Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyareti ne anlama geliyor? Dünyaya hangi mesajlar verildi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunu tamamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ardından uçakta gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Gündemde Fransa'nın Türkiye'yi hedef alan tutumundan ABD ile yaşanan F-35 anlaşmazlığına kadar pek çok kritik başlık vardı. Başkan Erdoğan, ABD ve Avrupa'ya net mesajlar gönderdi. "Hiçbir şekilde Türkiye'nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınından Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Başkan Erdoğan'ın Afrika gezisine katılan gazeteci Sevil Nuriyeva değerlendirdi.

Gazeteci Sevil Nuriyeva'nın A Haber'de öne çıkan açıklamaları

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kadar yoğun mesai harcamasına rağmen çok sağlıklı ve ne yapmak istediğini gayet iyi bilen hedefleri belli ve performansı çok yüksek şekilde yoluna devam ediyor. Afrika konusunu hala anlamayanlar var. FETÖ'nün yuvası haline gelen Afrika'da ne yapılmak istediği çok iyi araştırılmalı.

Afrika'nın gelecekte dünyadaki ekonomi yerini ve önemini iyi düşünerek orada neden olduğumuzu iyi anlamak gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya verdiği öneminin anlamını belki de 10 sene sonra daha iyi anlayacağız ve kurulan ilişkilerin meyvelerini daha iyi alacağız.

Teröre karşı orada beraber mücadele kararları alınırken Fransa'nın çığlık atan manşetlerini de takip ettik. Türkiye'nin Afrika'ya verdiği önemi siyasete çok daha geniş bakabilenler daha iyi anlıyor."

F-35 YERİNE F-16 MI?

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:

"İki husus var. Bunlardan bir tanesi F-35 projesi. Türkiye önemli bir ortağı ve ABD uluslararası hukuka ve müttefiklik ruhuna aykırı olarak Türkiye'yi ıskarta etti. Gerekçe olarak da bizim S-400 füzesi almamız. Fakat Türkiye devlet aklıyla önemli bir çıkış daha yaptı. Türkiye artık alternatifsiz bir ülke değil ve bölgesel bir güç.

Bundan sonraki gidişatın ABD'ne düştüğünü düşünüyorum. Türkiye biz ABD ile ittifakımızı devam ettiriyoruz, NATO ile olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz ve Türkiye Batı kanadındaki NATO'nun güney hava koridorunu korumakta kararlıdır.

Sizin Yunanistan'a yaptığınız Fransa ile beraber askeri anlaşmaları takip ediyoruz ve buna mukabil Türkiye'nin eğer gerçekten ittifak içerisinde rollerini yerine getirmek istiyorsanız bunun içerisine nükleer rol de dahil. Bundan sonra ne olabilir? Türkiye iyi bir müttefik olarak ABD ile olan ilişkilerini bozmak istemiyor ve müttefiklik ruhuna uygun olarak diyalogla bunu çözmek istiyor. Ben kötümser değilim."