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Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Avrupa'yı korkuttu

A Haber
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Giriş: 19.10.2021 15:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika turu Angola ile başladı.Ancak o ziyaret Fransa'yı rahatsız etti. Fransız basını Başkan Erdoğan'ın Afrika'daki temaslarını  "Erdoğan, Afrika'daki nüfuzunu genişletmek istiyor" başlığıyla duyurdu. A Haber muhabiri Ömer Aydın, konu ile ilgili detayları Strazburg’dan aktardı.
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