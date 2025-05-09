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Başkan Erdoğan’ın 30 Ağustos’taki iç cephe uyarısı!

Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos'taki "iç cephe" uyarısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 19:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Bayramı'nın 102. yılında yaptığı kritik konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hedefinin önündeki en büyük engelin "iç cephedeki zaafiyet" olabileceğine dikkat çekti. "Ekonomik zorluklar aşılır, ancak iç kalede açılacak bir gedik toparlanamaz" uyarısı yapan Erdoğan, milli birlik vurgusuyla dikkat çekti. İşte o çarpıcı açıklamaların detayları...
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Başkan Erdoğan’ın 30 Ağustos’taki iç cephe uyarısı!
Başkan Erdoğan’ın 30 Ağustos’taki iç cephe uyarısı!
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