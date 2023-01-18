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Başkan Erdoğan’ın 14 Mayıs mesajı ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 14:01
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda seçim tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, “Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs’ta) 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir.” dedi. Başkan Erdoğan’ın açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarları Bülent Erandaç ve Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
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