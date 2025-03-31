Başkan Erdoğan’ı hedef alan İsrailli bakan Saar’a tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye'deki sokak provokasyonlarına destek vererek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Saar'ın açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Saar'ın Başkan Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamaların küstahça olduğunun altı çizildi. İsrail'in bu şekilde soykırım suçlarını örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekildi.

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