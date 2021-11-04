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Başkan Erdoğan’ı hedef alan asılsız paylaşımların hedefi ne? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek?

A Haber
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Giriş: 04.11.2021 15:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak sosyal medya üzerinden ahlaksız paylaşımlar yapıldı ve algı operasyonuna kalkışıldı. Öyle ki Başkan Erdoğan’ın programlarının devam ettiği fotoğrafa ve görüntülerin paylaşıldığı anlarda bile ahlaksız paylaşımlar sürdü. Bu gelişmelerin ardından manipülatif paylaşımda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Peki asılsız paylaşımla hedeflenen ne? Anket manipülasyonun arkasında ne var? Sosyal medya manipülasyonu nasıl önlenecek? Millet İttifakı ve medyasının yalan haberlere karşı tavrı ne? Gündemdeki öne çıkan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve iletişim uzmanı ve yazar Ümit Sanlav değerlendirdi.
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