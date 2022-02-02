02 Şubat 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan yeni nükleer santral mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yakında ikinci nükleer santral geliyor” ifadelerini kullandı ve “Akkuyu’da 2 ünite 2023’te faaliyette” dedi. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.