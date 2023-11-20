20 Kasım 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’dan yeni harekat sinyali! Türkiye hangi silahlarla vuracak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir harekatın sinyalini veren Başkan Erdoğan, “Yılbaşından bu yana 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Son terörist ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör koridorunu operasyonlarla parçaladık. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazımızı dün olduğu gibi bugünde geçerlidir.” dedi. Peki Türkiye hangi yeni silahlara harekat yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk emekli tuğgeneral Osman Gazi Kandemir değerlendirdi.