27 Mayıs 2025, Salı
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Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa açıklaması: 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini kaldırdıysak darbe anayasası utancından bu milleti kurtaracağız.” dedi.