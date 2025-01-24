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Başkan Erdoğan’dan Uludağ ailesine ziyaret!

Başkan Erdoğan'dan Uludağ ailesine ziyaret!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 23:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Malatya'da daha önce söz verdiği Uludağ ailesini Hasan Varol Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek çay içip, sohbet etti. Ziyarette Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Şahin, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti.
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