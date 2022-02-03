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Başkan Erdoğan'dan, Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar! Avrupa'ya Osman Kavala tepkisi

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 10:41
Güncelleme:03.02.2022 10:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin konuşan Erdoğan, ''Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz'' dedi. Başkan Erdoğan Osman Kavala konusunda ise “Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. AİHM, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi ilgilendirmiyor. Kendi mahkemelerimize saygı duymayanlara bizim saygımız olmayacak.” ifadelerini kullandı.
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