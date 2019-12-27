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27.12.2019
Başkan Erdoğan'dan "Türkiye'nin otomobili' paylaşımı |Video son dakika haberi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı üzerinden #TürkiyeninOtomobili etiketiyle bir video paylaştı. Başkan Erdoğan, paylaşımında "#TürkiyeninOtomobili'ni test ettik. İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
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