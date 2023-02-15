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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Tek Yürek kampanyasına destek: Bu yükün altından kalkacağız

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Giriş: 15.02.2023 21:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası ulusal televizyon ve radyo kanallarının ortaklaşa düzenlediği Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına telefon ile canlı bağlantı yaptı. Tüm zamanların rekorunun kırılacağına inandığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu yükün altından kalkacağız" şeklinde konuştu.
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