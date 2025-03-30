Başkan Erdoğan’dan TSK’ya bayram tebriği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyareti sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Mehmetçiğe hitap eden Başkan Erdoğan, "Yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum." dedi.