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Başkan Erdoğan’dan TSK’ya bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan TSK'ya bayram tebriği

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Giriş: 30.03.2025 16:18
Güncelleme:30.03.2025 16:27
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyareti sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Mehmetçiğe hitap eden Başkan Erdoğan, "Yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum." dedi.
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