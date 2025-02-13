Başkan Erdoğan’dan Trump’ın kirli Gazze planına tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya basınına özel açıklamalarda bulundu. Trump'ın kirli Gazze planına değinen Başkan Erdoğan, 'Trump'ın Netanyahu denilen katille anlaşma yapmasını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum.' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Gazze'nin Filistinlilerin olduğunun altını çizerek, 'Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir.' diye konuştu.