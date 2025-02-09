Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Başkan Erdoğan, Malezya'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Trump'ın Gazze önerisine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetimi Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır" dedi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta olası müzakere sürecine yönelik konuşan Başkan Erdoğan, "Barış için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.