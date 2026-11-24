Trump'ın NVIDIA hamlesinin perde arkası! Beyaz Saray'da 72 saatlik kulis

ABD Başkanı Donald Trump'ın, borsadaki düşüşü durdurmak amacıyla 11 gün önce istifa ettiği belirtilen Jensen Huang'ın NVIDIA CEO'luğuna dönmesi için şirketin yönetim kuruluna baskı yaptığı öne sürüldü. Beyaz Saray'ın Huang'ın dönüşü için 72 saat boyunca kulis yaptığı aktarıldı. Öte yandan Çin adına casusluk yapan kişilerin ABD'lileri sahte iş ilanlarıyla hedef aldığı belirtildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan gelişmelerin detaylarını aktardı.