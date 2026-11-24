Haldun Domaç'tan UEFA ve FIFA'ya sert tepki! "Biz susmadan devam edeceğiz"

UEFA'nın Aston Villa maçı öncesinde Galatasaray'a Filistin'e destek pankartları nedeniyle yaptığı uyarıya A Spor yorumcusu Haldun Domaç'tan tepki geldi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Domaç, İsrail'in UEFA ve FIFA üzerinde baskı kurduğunu savundu. Rusya'ya uygulanan sportif yaptırımları hatırlatan Domaç, İsrail'e yönelik tutumları nedeniyle iki kuruluşu da eleştirdi. Filistin'e verilen desteğin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını belirten Domaç, UEFA'nın tutumunun Türk futbolunu birleştirdiğini vurgulayarak olası para cezalarının Filistin'e verilen desteği engelleyemeyeceğini ifade etti.