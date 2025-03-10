10 Mart 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Yeni mücadele dönemine idmanlı gireceğiz | AB'ye uyarı | Suriye'deki çatışmalar
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Yeni mücadele dönemine idmanlı gireceğiz | AB’ye uyarı | Suriye’deki çatışmalar

Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" vurgusu: Yeni mücadele dönemine idmanlı gireceğiz | AB'ye uyarı | Suriye'deki çatışmalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2025 18:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'deki çatışmalara yönelik 'Eski rejim artıkları teröre sebep oluyor. Mezhep kavgası isteyenler var' dedi. CHP'ye sert tepki gösteren Erdoğan, 'Muhalefet fitne ateşine odun taşımaktan vazgeçmeli. Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez.' ifadelerini kullandı. AB'ye net mesaj gönderen Başkan Erdoğan, 'Tam üyelik hedefiyle hareket ediyoruz. Avrupalı dostlarımız yeniden şekillenen dünyada Türkiye'nin rolünü iyi kavramalı' dedi.
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgusu: Yeni mücadele dönemine idmanlı gireceğiz | AB’ye uyarı | Suriye’deki çatışmalar
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye vurgusu
Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" vurgusu
Tünel inşaatı sırasında kaya düştü: 1 ölü
Tünel inşaatı sırasında kaya düştü: 1 ölü
Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu
Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu
TÜSİAD ve YİK Başkanı’na dava
TÜSİAD ve YİK Başkanı'na dava
Suriye: Ordumuz saldırıları püskürttü
Suriye: Ordumuz saldırıları püskürttü
DEM Parti heyeti CHP genel merkezinde
DEM Parti heyeti CHP genel merkezinde
Katliam üzerine inşa edilen hayaller…
Katliam üzerine inşa edilen hayaller…
Perde arkasını A Haber’de anlattı
Perde arkasını A Haber'de anlattı
Suriye neden yeniden karışıyor?
Suriye neden yeniden karışıyor?
DEM Parti siyasi parti turuna başladı
DEM Parti siyasi parti turuna başladı
Hedef mezhep çatışması mı?
Hedef mezhep çatışması mı?
DEM heyetinden 2. siyasi parti turu
DEM heyetinden 2. siyasi parti turu
Daha Fazla Video Göster